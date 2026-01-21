Il romantico compleanno di Bianca Guaccero a Parigi con il suo Giovanni Pernice Il filmato emozionante

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno trascorso un romantico compleanno a Parigi, condividendo momenti speciali. L’attrice e conduttrice, nata nel 1981, si mostra allegra e serena accanto al suo compagno. Il filmato cattura emozioni genuine di una coppia felice, in una città simbolo di amore e bellezza. Un’occasione per celebrare la loro storia in un contesto unico e suggestivo.

Allegra, spensierata e innamorata. Bianca Guaccero - attrice e conduttrice classe 1981 - ora è felice accanto al suo Giovanni Pernice. I due, che si sono conosciuti a Ballando con le Stelle nel 2024, recentemente hanno trascorso insieme alcuni giorni a Parigi. Qui, nella città dell'amore.🔗 Leggi su Today.it Bianca Guaccero, il compleanno più dolce con Giovanni Pernice: lo scambio romanticoBianca Guaccero ha festeggiato il suo 45º compleanno in compagnia di Giovanni Pernice, con cui condivide un legame di oltre un anno. “Non me l’aspettavo proprio”. Bianca Guaccero, che compleanno: la sorpresa di Giovanni PerniceIl 15 gennaio Bianca Guaccero ha festeggiato i suoi 45 anni, condividendo con i followers un momento speciale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Bianca Guaccero, compleanno romantico a Parigi con Giovanni Pernice: É stata una sorpresa del mio compagno; Bianca Guaccero, il compleanno più dolce con Giovanni Pernice: lo scambio romantico; San Valentino 2026 al Grand Rex: proiezioni di gustose commedie romantiche classiche sul grande schermo; 18 hotel con spa privata per un weekend romantico in Italia. Bianca Guaccero, la ‘sorpresa’ per il compleanno: spunta l’ipotesi proposta di matrimonioGiovanni Pernice fa una bella sorpresa di compleanno a Bianca Guaccero: il viaggio a Parigi nasconde la proposta di matrimonio? donnaglamour.it Goffredo Cerza (futuro marito di Ramazzotti) compie 30 anni: il regalo di Aurora e gli auguri di Michelle HunzikerIeri, 19 gennaio 2026, il manager e imprenditore (presto sposo della figlia di Eros e Michelle) ha fatto il compleanno ... today.it Tantissimi auguri a Gemma Galgani, colonna storica del parterre e cuore romantico di Uomini e Donne Che questo compleanno ti porti ancora sorrisi, emozioni e… qualche nuova farfalla nello stomaco Auguri Gemma! #uominiedonne #uominiedo facebook Bianca Guaccero, compleanno romantico a Parigi con Giovanni Pernice: «É stata una sorpresa del mio compagno» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.