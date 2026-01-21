Il ritorno di Diana | il capolavoro del II secolo a Roma

Il Palazzo delle Pietre a Roma ospita la presentazione della scultura romana Diana Cacciatrice, un’opera risalente al II secolo d.C.. L’evento si terrà giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18 presso Via delle Coppelle 23. Si tratta di un’occasione per conoscere un importante esempio dell’arte romana e la sua collocazione permanente nel contesto culturale della città.

Cosa: Presentazione e collocazione permanente della scultura romana Diana Cacciatrice.. Dove e Quando: Palazzo delle Pietre, Via delle Coppelle 23, Roma; giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18.30.. Perché: Il rientro in Italia di un’opera straordinaria, già parte di prestigiose collezioni internazionali, che arricchisce il patrimonio artistico della Capitale.. Il patrimonio artistico italiano si arricchisce di un nuovo, straordinario tassello che segna il ritorno a casa di una divinità antica. La scultura di Diana Cacciatrice, un capolavoro in marmo risalente al II secolo d.C., torna finalmente in Italia per trovare la sua dimora definitiva nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Ezrome.it

