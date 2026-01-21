il ritorno di chiara ferragni dopo il pandoro gate si riprende la scena

Dopo il controverso episodio del Pandoro Gate, Chiara Ferragni torna a farsi notare nel mondo dello spettacolo e del web. Con un rinnovato entusiasmo, la fashion influencer si riprende la scena, dimostrando di saper affrontare le difficoltà e di rinnovare il proprio percorso. Un nuovo capitolo che segna il suo ritorno, con eleganza e sobrietà, alla ribalta pubblica e ai riflettori.

Chiuso un complicato capitolo - quello del pandoro Gate - per Chiara Ferragni se ne apre un altro ben più felice. L'imprenditrice digitale è il nuovo volto della campagna pubblicitaria internazionale per la primaveraestate 2026 del brand di moda Guess. Archiviata la vicenda giudiziaria legata al caso Balocco - che si è conclusa con il suo proscioglimento con rito abbreviato dall'accusa di truffa aggravata - Ferragni torna protagonista della scena fashion con una collaborazione importante per il suo rilancio a livello mondiale. La nuova collaborazione mondiale. Dopo essere stata costretta a "emigrare" in Spagna e Grecia a caccia di un rilancio dopo il disastro del Pandoro gate, Chiara Ferragni si riprende la scena in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

