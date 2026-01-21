Il ritorno di Bove è ufficiale | i dettagli del contratto e le prime parole di Edoardo

Edoardo Bove torna ufficialmente in campo con il Watford, firmando un contratto che conferma il suo trasferimento. Il centrocampista classe 2002, recentemente passato dalla Roma, rappresenta un elemento importante per il progetto del club inglese, che mira a migliorare la propria posizione in classifica e puntare alla promozione. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le prime dichiarazioni di Bove.

Il centrocampista classe 2002 è un nuovo giocatore del Watford, che hanno puntato su di lui per risalire la classifica e puntare la promozione Finalmente è ufficiale. Edoardo Bove ha firmato con il Watford ed è un nuovo calciatore degli Hornets, che militano in Championship, nella serie B inglese. Il classe 2002 ha risolto il suo contratto con la Roma qualche giorno fa, non potendo più giocare da regolamento nella nostra federazione a causa del defibrillatore sottocutaneo impiantato diversi mesi fa in seguito al malore in campo. Potrà farlo invece in Inghilterra, dove le leggi sono diverse e ascrivono al giocatore stesso ogni eventuale responsabilità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

