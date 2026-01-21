Il retroscena di Politico | Divorzio Ue-Usa i Volenterosi al posto della Nato E la diplomazia si sposta sulle chat

L’Europa sta riconsiderando le proprie relazioni con gli Stati Uniti, affrontando un possibile distacco politico e strategico. Nel frattempo, i leader comunitari preferiscono comunicare attraverso chat private, spostando l’attività diplomatica su canali più informali. Questa dinamica riflette una fase di rinnovamento e di strategie alternative, in un contesto internazionale in evoluzione e caratterizzato da nuove modalità di confronto tra le nazioni.

L’Europa si prepara al divorzio dagli Stati Uniti di Donald Trump, mentre i leader del vecchio Continente disegnano il futuro comunicando in “gruppi intimi” via chat. Secondo la testata Politico, le mire espansionistiche sulla Groenlandia (nel nome della sicurezza a stelle e strisce) sono state la “goccia che fa fatto traboccare il vaso”. Il giornalista Tim Ross rivela le mosse dei leader del Vecchio Continente alla ricerca di una nuova “architettura di sicurezza europea”, senza l’ombrello della protezione americana. Stando alla testata, “non è difficile immaginare un futuro post-USA per gli alleati occidentali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per Washington ora l’Ue e la Nato sono guerrafondaie. I termini del divorzio transatlanticoRecentemente, Washington ha accusato l’Ue e la Nato di atteggiamenti guerrafondaie, segnando un nuovo capitolo nelle relazioni transatlantiche.

