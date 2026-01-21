Il record di Sarah | mamma portabandiera col figlio in gara

Sarah, mamma di 46 anni, incarna il vero spirito olimpico. Durante la cerimonia di apertura, sfila come portabandiera, simbolo di orgoglio e determinazione. Nel contempo, si dedica con cura a preparare lo zaino del suo figlio diciottenne, atleta in gara. Questa immagine rappresenta l’equilibrio tra passione sportiva e valori familiari, riflettendo il significato più autentico delle Olimpiadi: unione e dedizione.

C'è un'immagine che racconta meglio di tutte il senso profondo delle Olimpiadi: una donna di 46 anni che sfila come portabandiera e, nello stesso tempo, prepara lo zaino del figlio diciottenne. Sarah Schleper, leggenda dello sci alpino, è pronta a scrivere una pagina che non ha precedenti. Sette Olimpiadi disputate, la prima donna di sempre nello sci a riuscirci. E questa volta non sarà sola. Nata in Colorado, cresciuta a Vail, la stessa neve di Mikaela Shiffrin, Schleper è americana di passaporto e messicana di cuore. Dopo una carriera di alto livello con gli Usa una vittoria a Lenzerheide in uno slalom di Coppa del Mondo nel 2005, anni tra le migliori al mondo ha scelto di tornare in gara per il Messico, il Paese del marito Federico Gaxiola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

