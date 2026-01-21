Il rapimento il mistero e le dolci parole

Il rapimento di Alessandro Fantazzini, avvenuto nel gennaio 1986 ad Anzola, è un episodio ancora irrisolto. Recentemente, ho letto con attenzione la lettera di Elisabetta Fantazzini pubblicata dal Carlino, che ricorda quel triste evento e le parole di speranza e dolore della sorella. Un ricordo che testimonia l’importanza di mantenere vivo il ricordo e di continuare a cercare verità e giustizia.

Ho letto con interesse la lettera pubblicata dal Carlino di Elisabetta Fantazzini, sorella di Alessandro che nel gennaio 1986 venne rapito ad Anzola e il suo corpo mai più ritrovato. E la famiglia a tutt’oggi non ha una tomba su cui piangere. Mi ha colpito l’umanità delle parole di Elisabetta. E bene ha fatto il comune di Anzola che, in questi anni, non ha mai dimenticato quella tragedia ed è stato vicino ai familiari. Giuseppe Ronchi Risponde Beppe Boni Il rapimento e l’uccisione di Alessandro Fantazzini, che ha avuto la vita spezzata a soli 28 anni, è una delle tragedie che ha ferito l’Italia intera negli anni terribili dell’ Anonima sequestri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

