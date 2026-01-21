Nella recente giornata di competizioni europee, il Qarabag ha ottenuto una vittoria contro l'Eintracht, complicando la qualificazione del Napoli. Contestualmente, l'Atletico Madrid ha pareggiato con il Galatasaray, rallentando la corsa verso la qualificazione e mantenendo vive le speranze di PSG e Manchester City. La fase a gironi si avvia a un momento decisivo, con molte squadre impegnate a definire il proprio destino nei prossimi incontri.

L’Atletico Madrid tornerà in Spagna con tanti rimpianti per com’è andata la sua penultima partita nel super girone di Champions League. Con l’1-1 in casa del Galatasaray di Osimhen e compagni, la squadra del Cholo Simeone ha mancato il sorpasso in classifica a Psg e Manchester City, sconfitte ieri, raggiungendole a quota 13 punti e rimandando quindi a settimana prossima la possibilità (in casa con il Bodo Glimt) la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. Il risultato di Baku invece non fa contento il Napoli: con un gol allo scadere, il Qarabag ha superato 3-2 l’Eintracht Francoforte, eliminandolo dalla competizione e superando in classifica (10 punti contro gli 8 degli azzurri) la squadra di Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Qarabag batte l'Eintracht e complica ancor più il cammino del Napoli. Frena l'Altetico

