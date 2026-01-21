Il primo volo del Concorde 50 anni fa | storia di un’icona del cielo tra velocità lusso disastro e fallimento commerciale

Il 21 gennaio 1976, il Concorde effettuò il suo primo volo commerciale, inaugurando un’epoca di volo supersonico. Questa icona dell’aviazione rappresentò un’evoluzione nel trasporto aereo, coniugando velocità, tecnologia avanzata e lusso. Tuttavia, il suo percorso fu segnato anche da sfide, incidenti e difficoltà commerciali. Quella data segna un importante capitolo nella storia dell’aviazione civile e delle innovazioni aeronautiche.

Il 21 gennaio 1976 due esemplari del Concorde presero il volo per la prima volta in servizio commerciale, segnando l’inizio di un’era supersonica nei cieli civili. Progettato da Francia e Regno Unito come emblema di velocità, tecnologia e lusso, l’aereo divenne presto un’icona globale. Ma nonostante il fascino e lo status simbolo, difficoltà economiche, costi operativi elevati e un tragico incidente ne misero prematuramente fine all’avventura. Un sogno di velocità e cooperazione tecnologica. Il Concorde nasceva in un periodo storico in cui l’aviazione civile guardava al futuro con audacia. Frutto della collaborazione tra la British Aircraft Corporation e l’Aérospatiale francese, il progetto puntava a realizzare un aeromobile passeggeri capace di superare la barriera del suono e rivoluzionare i viaggi transatlantici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

