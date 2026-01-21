Il primo tapiro del nuovo Striscia la Notizia a Fiorello e le prime immagini di Maria De Filippi inviata

Nella prima puntata in prima serata di Striscia la Notizia, Fiorello riceve il suo 28esimo Tapiro d'oro, un riconoscimento che si aggiunge alla sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Contestualmente, vengono diffuse le prime immagini di Maria De Filippi inviata. Un avvio di stagione che segna un nuovo capitolo per il programma, con riconoscimenti e anticipazioni su personaggi noti del panorama televisivo italiano.

Striscia la Notizia 2026: Maria De Filippi diventa inviata, ecco tutte le novità!La stagione 2026 di Striscia la Notizia porta alcune novità, tra cui Maria De Filippi come inviata speciale.

