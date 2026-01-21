Un gioielliere di Seregno è stato coinvolto in un episodio di estorsione legato alla ’ndrangheta. Le minacce, formulate nel nome della criminalità organizzata, hanno messo in luce le modalità con cui le attività illecite si intrecciano con il credito e le intimidazioni. Questo caso evidenzia l’importanza di sensibilizzare sulla tutela delle imprese e sulla lotta contro le mafie sul territorio.

Seregno (Monza e Brianza), 21 gennaio 2026 – “Se non paghi ammazziamo te e la tua famiglia”. “C’è poco da scherzare, sono della ‘ndrangheta”. Minacce esplicite, che hanno condotto i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Monza Brianza, con il supporto dell’Arma territoriale, a dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano -, nei confronti di due italiani, entrambi originari della provincia di Reggio Calabria, indagati per il reato di estorsione in concorso con l’aggravante del metodo mafioso “perché con violenza e minaccia” avevano costretto la vittima a consegnare loro in più tranche una somma di denaro non inferiore a 250. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il prestito e poi le minacce nel nome della ’ndrangheta: così il gioielliere di Seregno era finito nella trappola degli estorsori

