Il presidente Mattarella in visita ufficiale in Sicilia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella svolgerà una visita ufficiale in Sicilia venerdì 23 e sabato 24 gennaio. L’evento prevede impegni istituzionali a Palermo e Cefalù, nell’ambito della sua visita regionale. La missione si inserisce nelle attività di rappresentanza e dialogo con le realtà locali, confermando l’attenzione del Capo dello Stato per il territorio siciliano e le sue comunità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due giorni di impegni tra Palermo e Cefalù. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in Sicilia venerdì 23 e sabato 24 gennaio, per una visita istituzionale che toccherà Palermo e Cefalù, come indicato nell’ agenda ufficiale del Quirinale. Venerdì 23 gennaio: tappa alla Fincantieri di Palermo. Nella giornata di venerdì 23 gennaio, il Capo dello Stato si recherà presso lo stabilimento Fincantieri di Palermo, uno dei principali poli industriali del territorio. La visita rappresenta un momento di attenzione verso il settore produttivo e cantieristico, strategico per l’economia locale e nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Il presidente Mattarella in visita ufficiale in Sicilia Leggi anche: Lucca accoglie il presidente della Repubblica Mattarella: la visita alla Scuola Alti Studi Leggi anche: Lucca, il presidente Mattarella apre l’anno accademico di Imt. Poi la visita al Volto Santo Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Intervento del Presidente Mattarella al 430° anniversario della Fondazione Ufficio Pio e della Compagnia di San Paolo; Il presidente Mattarella a Repubblica: I vostri 50 anni un bellissimo percorso; Il Presidente Mattarella incontra i neo-magistrati al Quirinale; Doppia visita di Mattarella in Sicilia: prima alla Fincantieri di Palermo, poi a un convegno al Duomo di Cefalù. Il presidente Mattarella venerdì e sabato in SiciliaIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita venerdì prossimo, 23 gennaio, agli stabilimenti della Fincantieri a Palermo. (ANSA) ... ansa.it Giustizia, Mattarella: Indiscutibili le garanzie di autonomia e indipendenza della magistraturaIl presidente della Repubblica incontra al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. Nel suo intervento, riferimenti alla riforma sulla giustizia.: La separazione dei poteri è alla base delle dem ... dire.it Stefano Lo Russo. U2 · Beautiful Day. Accogliere a Torino il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sempre un’emozione e un grande onore, ed è motivo di profondo orgoglio il legame che il Capo dello Stato ha con la nostra città. Oggi la sua presenz - facebook.com facebook Il Presidente Mattarella è intervenuto al 430º anniversario della Fondazione Ufficio Pio e della Compagnia di San Paolo Il video: youtu.be/JT8bRzRaa2ksi… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.