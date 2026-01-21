Il perito anti-autovelox Menegon aveva chiamato un amico prima di sparire | Subiva intimidazioni da un anno

Perito anti-autovelox di Rosà, Antonio Menegon, è scomparso dopo aver effettuato una telefonata alle 14.45, l’ultima nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota

Per la scomparsa di Antonio Menegon a Rosà (Vicenza) c'è una finestra di mezz'ora che va dalle 14.45, quando ha fatto quella che è probabilmente la sua ultima chiamata. L'amico e destinatario della telefonata però a Fanpage.it rivela: "Non sono mai stato sentito dai Carabinieri".🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonio Menegon, il perito anti-autovelox scomparso nel nulla: l'auto bruciata e le testimonianze scomodeAntonio Menegon, ingegnere di 78 anni di Tezze sul Brenta, è scomparso il 2 gennaio 2026.

Il perito anti-autovelox Menegon aveva chiamato un amico prima di sparire: Subiva intimidazioni da un annoL'ultima chiamata fatta da Antonio Menegon risale al giorno della sua misteriosa scomparsa, avvenuta a Rosà (Vicenza), risale al 2 gennaio 2026 alle ore 14.44. Il destinatario era l'amico Gianantonio ... fanpage.it

Antonio Menegon, il perito anti-autovelox scomparso nel nulla: l'auto bruciata e le testimonianze scomodeL'ingegnere aveva svolto per la Procura di Cosenza numerose analisi tecniche che hanno portato al sequestro di apparecchi per il rilevamento della velocità in vari Comuni. Nelle sue perizie parlava di ... today.it

