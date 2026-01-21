Il periodo negativo di Sofia Goggia | saltare Spindleruv Mlyn sarebbe una buona scelta per ricaricarsi?

Il recente periodo di Sofia Goggia è stato segnato da risultati deludenti e un’uscita nella prima manche di Tarvisio, lasciando spazio a dubbi sulle sue prossime scelte. Saltare Spindleruv Mlyn potrebbe rappresentare un’occasione per ricaricare le energie e riflettere sul percorso da seguire, in un momento di difficoltà che richiede attenzione e serenità.

Il nuovo anno solare non è incominciato sotto una buona stella per Sofia Goggia in termini di risultati: undicesimo posto nel gigante di Kranjska Gora, 17ma piazza nella discesa libera di Zauchensee, 11ma posizione nella discesa di Tarvisio, sesta nel superG di Tarvisio e oggi l'uscita nella prima manche del gigante di Tarvisio. Una sola top-10 senza strabiliare e tanti tentennamenti nelle amate discipline veloci, dove non ha dimostrato una condizione di forma davvero spumeggiante. La fuoriclasse bergamasca sembra avere perso un po' di scorrevolezza e i riscontri stagionali sono stati inferiori rispetto al suo potenziale, con l'apice raggiunto tra Val d'Isere (vittoria in discesa libera) e St.

