Il Parlamento europeo sospende l’intesa sui dazi con gli Usa

Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere temporaneamente l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, in risposta alle recenti minacce di nuove tariffe da parte di Donald Trump, legate alla disputa sulla Groenlandia. La decisione riflette la volontà di monitorare e valutare gli sviluppi commerciali tra le due parti, mantenendo un atteggiamento prudente in un contesto di tensioni diplomatiche.

Dopo le minacce di nuove tariffe da parte di Donald Trump legate alla contesa sulla Groenlandia, il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l’ intesa commerciale raggiunto con gli Stati Uniti la scorsa estate. I deputati di Strasburgo ritengono che i dazi minacciati da Trump per Danimarca, Svezia, Norvegia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito (i Paesi che hanno condotto l’esercitazione congiunta in Groenlandia) rappresenti una violazione dell’accordo, che prevede già tariffe statunitensi del 15 per cento sui beni dell’Ue e impegna l’ Unione europea a ridurre a zero le proprie tariffe sulle importazioni industriali americane. 🔗 Leggi su Lettera43.it

