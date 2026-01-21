Il parlamento europeo rinvia l’accordo con il Mercosur alla corte di giustizia

Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare alla Corte di giustizia dell’Unione europea la ratifica dell’accordo di libero scambio con il Mercosur. La decisione, approvata il 21 gennaio, riflette le tensioni e le preoccupazioni legate all’impatto ambientale e alle modalità di attuazione dell’intesa. La questione resta al centro del dibattito tra le istituzioni europee e gli stakeholder coinvolti.

I deputati europei hanno approvato il rinvio con 334 voti a favore, 324 contrari e undici astensioni. L'esito della votazione potrebbe bloccare l'entrata in vigore del trattato con il blocco latinoamericano per mesi, anche se la Commissione europea avrebbe la possibilità di applicarlo in via provvisoria. L'esecutivo europeo non ha ancora preso una decisione in merito, ma il 21 gennaio ha espresso "profonda delusione". Grande sostenitore dell'accordo, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito "deplorevole" la decisione del parlamento europeo, invitando la Commissione ad applicarlo "a titolo provvisorio".

