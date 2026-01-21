Il parlamento europeo ha bloccato l’accordo con il Mercosur

Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l’approvazione dell’accordo commerciale con il Mercosur, rinviando la sua ratifica alla valutazione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Questa scelta evidenzia l’importanza di approfondimenti legali e ambientali prima di procedere con accordi internazionali di questa portata. La decisione segna un momento di attenzione crescente verso gli aspetti giuridici e di sostenibilità nelle relazioni commerciali tra Europa e Sud America.

Il parlamento europeo ha fermato l'iter dell'accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur, decidendo di sottoporlo al giudizio della Corte di giustizia dell'Ue. L'Eurocamera ha approvato il rinvio con una maggioranza risicatissima: 334 voti a favore, 324 contrari e 11 astenuti. La decisione congela di fatto la ratifica dell'intesa firmata il 17 gennaio ad Asunción dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e apre una fase di stallo che potrebbe durare fino a due anni. Con il voto, il Parlamento entra in rotta di collisione con Commissione e Consiglio Ue, entrambi favorevoli all'accordo e convinti che mancasse solo l'ultimo via libera dell'Eurocamera.

