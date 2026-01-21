Al Forum di Davos, alcuni miliardari hanno espresso la volontà di sostenere tasse più elevate per rafforzare le istituzioni democratiche. Un atteggiamento che contrasta con l’immagine tradizionale di ricchezza e potere, dimostrando come anche tra i più abbienti si possa condividere l’interesse per la stabilità democratica. Questa posizione evidenzia un nuovo paradosso nel panorama globale, dove le élite economiche si impegnano per il futuro della democrazia.

Ci sono anche miliardari con una coscienza sociale. Non è la prima volta che si fanno sentire al forum dell’economia mondiale a Davos. Anche in questa edizione, segnata dalla scelta dei temi Maga e dalla presenza del “gangster in capo” Donald Trump, si sono fatti sentire. Mentre il Presidente americano lanciava provocazioni come l’acquisizione della Groenlandia, quasi 400 milionari provenienti da 24 paesi hanno scelto di rispondere con l’appello “Time To Win”. Tra i firmatari spiccano nomi come Abigail Disney, Mark Ruffalo e Brian Eno, uniti nella richiesta paradossale di essere tassati di più per proteggere la democrazia dall’erosione causata dalla ricchezza estrema. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il paradosso di Davos: i miliardari chiedono di essere tassati per salvare la democrazia da Trump

Leggi anche: L’invadenza dei miliardari nell’America di Trump: così la democrazia è distorta

Merz a Trump: Gli Usa non devono salvare la democrazia in Europa, se serve facciamo da soli – Il videoIn un intervento recente, Merz ha affermato che gli Stati Uniti non devono intervenire per salvare la democrazia in Europa, sottolineando che il continente è in grado di affrontare da sé eventuali sfide democratiche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Davos 2026, quello che conta è fuori dalla sala; Davos, abbiamo un problema: le disuguaglianze non scandalizzano più; Davos, quando l’ipocrisia vola ad alta quota; La sfida europea di Davos contro le pretese espansionistiche di Trump.

Davos, scontro alla cena di Blackrock: il segretario Usa al Commercio attacca le politiche Ue. Fischi tra il pubblico. E Lagarde se ne vaLa presidente della BCE tra coloro che hanno lasciato la sala dopo le critiche di Lutnick alle politiche energetiche europee ... ilfattoquotidiano.it

Se l’economia corre mentre il mondo brucia, chi vince davvero?Al via Davos 2026: tra mercati ai massimi e crisi geopolitiche, il World Economic Forum analizza lo strabismo del mondo moderno. Focus su IA, dazi USA e nuovi equilibri globali. veb.it

Andare a un forum internazionale con il jet privato per discutere di futuro e sfide come la crisi climatica: vi viene in mente qualcosa di più paradossale! #Davos - facebook.com facebook