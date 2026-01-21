Il Padova è tornato in mani italiane

Il Padova è tornato sotto la gestione italiana, inserendosi in un panorama di proprietà che coinvolge sia aziende straniere che italiane. Tra queste ultime, molte sono profondamente radicate nel territorio, mentre altre, come il gruppo De Laurentiis, controllano club di rilievo come Bari e Napoli. Questa composizione riflette la varietà di modelli proprietari presenti nella Serie B, con un equilibrio tra interessi locali e internazionali.

Sette proprietà straniere, tra le quali quella americana nel Cesena guidata da Melby e dalla famiglia Aiello, tredici italiane tra cui dodici fortemente legate al territorio locale oltre al gruppo De Laurentiis che ha la maggioranza del Bari (oltre del Napoli in A); questo il panorama geografico dei padroni dei venti club della serie cadetta. Da un paio di giorni è stato poi ufficializzato il ritorno del Padova in mani italiane, infatti l’imprenditore francese-armeno Joseph Oughourlian (era nel club dal 2017) ha ceduto circa il 70% delle quote ad Alessandro Banzato patron delle Acciaierie Venete ed ex del Petrarca Padova Rugby. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Padova è tornato in mani italiane Gedi, Tajani e Salvini per il libero mercato ma: “Meglio in mani italiane” e “Si tuteli occupazione”Gedi, Tajani e Salvini esprimono il loro sostegno al libero mercato, sottolineando l'importanza di affidare le aziende italiane a mani nazionali per tutelare occupazione e sviluppo. Editoria: Fontana, 'spero Gedi rimanga in mani italiane'Il tema dell'editoria e della proprietà dei gruppi giornalistici italiani torna al centro dell'attenzione con le dichiarazioni di Fontana, che esprime la speranza che Gedi rimanga sotto controllo italiano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Laura Pausini - RITORNO AD AMARE (Official Video) È TORNATO L’ORARIO CONTINUATO A PADOVA! in Via Pilade Bronzetti 32. Lunedì: 15:30 - 19:30 Da martedì a sabato: 09:00 - 19:30 Domenica: Chiuso Ti aspettiamo per offrirti il meglio, senza interruzioni! ️ facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.