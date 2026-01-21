Il nuovo voucher del MIMIT offre supporto alle imprese italiane nel settore del Cloud e della Cybersecurity. Questo strumento mira a favorire la digitalizzazione, migliorando sicurezza e efficienza. Un’opportunità concreta per le aziende che vogliono aggiornarsi e rafforzare la propria presenza digitale nel mercato globale. La digitalizzazione rappresenta un passo fondamentale per migliorare competitività e resilienza aziendale.

La trasformazione digitale è un processo imprescindibile per la competitività delle imprese italiane. Tecnologie come il Cloud computing e la Cybersecurity sono diventati elementi strutturali per garantire il successo di ogni Attività, favorendo continuità operativa, protezione dei dati e capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato. In questo scenario si inserisce il nuovo voucher MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), un incentivo pubblico che consente a professionisti e PMI di affrontare investimenti strategici riducendo in modo significativo l’impatto economico iniziale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il nuovo voucher del MIMIT per il Cloud e la Cybersecurity

