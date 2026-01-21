In questa vignetta, esploriamo il concetto di nuovo ordine mondiale, offrendo una riflessione critica e articolata su temi di attualità e potere. Attraverso un’analisi sobria e accurata, il lavoro mira a stimolare una comprensione consapevole dei cambiamenti in atto, senza ricorrere a sensazionalismi. Un’occasione per approfondire un argomento complesso, con un approccio chiaro e rispettoso, adatto a un pubblico attento e informato.

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano in edicola oggi! ICE, ora anche Trump ha il suo esercito personale. Per me una nuova forma di fascismo Board per la pace a Gaza, anche Netanyahu accetta l’invito di Trump. Sì di Argentina e Azerbaigian. Il Brasile temporeggia “Tassateci”, l’appello dei ricchi al Forum di Davos. Il sondaggio: “Trump? Il 60% dei milionari vede effetti negativi” Il retroscena di Politico: “Divorzio Ue-Usa, i Volenterosi al posto della Nato”. E la diplomazia si sposta sulle chat “L’Ice peggio del Covid”. Persone barricate in casa tra spesa a domicilio record e rinuncia alle cure mediche “Tassateci”, l’appello dei ricchi al Forum di Davos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Nuovo ordine mondiale

Argomenti discussi: Nel 2026 il nuovo ordine mondiale si basa sulla forza; Trump vs Xi | La competizione tra Cina e Stati Uniti, e l’ordine mondiale sospeso; Davos e il nuovo ordine mondiale; Trump riscrive l’ordine globale: cosa aspettarsi ancora nel 2026?.

Il nuovo ordine mondiale è la legge del più forte?Come Donald Trump e un decennio di guerre e trasformazioni hanno smantellato regole e convinzioni che esistevano da ottant'anni ... ilpost.it

Board of Peace, se il nuovo ordine mondiale è un club su invito (di Trump)Difficile parlare di pace in questi tempi lividi, visto che la regola è il conflitto in tutte le sue declinazioni: diplomatica, commerciale, armata. Ma lo statuto del Board of ... ilmessaggero.it

Il nuovo ordine politico promosso da Trump può essere interpretato come un ritorno a un sano realismo, un antidoto necessario all’antagonismo ideologico del progressismo. Il commento di @BenIppolito x.com

CIMITERO DI NAPOLI - NUOVO ORDINE DI ESTUMULAZIONE FORZATA DI CIRCA MILLE SALME TUMULATE IN BARE DI ZINCO. - TALE DECISIONE DISPONE IL VILIPENDIO DELLE SALME MOLTO PRIMA DEI 20 ANNI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE facebook