Lo chef Valerio Giovannozzi assume il ruolo di nuovo corso al Caffè Meletti di Ascoli, in qualità di socio della società ‘Quintessenza’. Un’occasione che rappresenta una sfida professionale a lungo desiderata, inserendosi in una delle location storiche della città. La sua presenza segna un importante passo nel percorso di rinnovamento e valorizzazione di uno dei simboli culturali e gastronomici di Ascoli Piceno.

Ascoli, 21 gennaio 2026 – Tra i cinque soci ascolani della ‘Quintessenza’ che gestirà lo storico Caffè Meletti, c’è lo chef Valerio Giovannozzi. Talentuoso cuoco cresciuto nel ristorante ‘Reale’, dello Chef Niko Romito, Tre Stelle Michelin a Castel di Sangro, Valerio dopo tanto girovagare, tornerà a casa ed è già emozionatissimo. Giovannozzi, come avete accolto tra voi soci la notizia che gestirete il Caffè Meletti? “Con grande entusiasmo. Ci speravamo tutti e io in particolare sono molto felice di tornare a casa. Da qualche tempo cercavo un’occasione per riavvicinarmi ad Ascoli anche se a Porto San Giorgio con il progetto ‘Crystall’ ho ottenuto splendide gratificazioni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo corso dello chef Giovannozzi allo storico Caffè Meletti: “Una sfida che sognavo”

