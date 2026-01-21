Il nuovo corso dello chef Giovannozzi allo storico Caffè Meletti | Una sfida che sognavo
Lo chef Valerio Giovannozzi assume il ruolo di nuovo corso al Caffè Meletti di Ascoli, in qualità di socio della società ‘Quintessenza’. Un’occasione che rappresenta una sfida professionale a lungo desiderata, inserendosi in una delle location storiche della città. La sua presenza segna un importante passo nel percorso di rinnovamento e valorizzazione di uno dei simboli culturali e gastronomici di Ascoli Piceno.
Ascoli, 21 gennaio 2026 – Tra i cinque soci ascolani della ‘Quintessenza’ che gestirà lo storico Caffè Meletti, c’è lo chef Valerio Giovannozzi. Talentuoso cuoco cresciuto nel ristorante ‘Reale’, dello Chef Niko Romito, Tre Stelle Michelin a Castel di Sangro, Valerio dopo tanto girovagare, tornerà a casa ed è già emozionatissimo. Giovannozzi, come avete accolto tra voi soci la notizia che gestirete il Caffè Meletti? “Con grande entusiasmo. Ci speravamo tutti e io in particolare sono molto felice di tornare a casa. Da qualche tempo cercavo un’occasione per riavvicinarmi ad Ascoli anche se a Porto San Giorgio con il progetto ‘Crystall’ ho ottenuto splendide gratificazioni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il nuovo corso dello chef Giovannozzi allo storico Caffè Meletti: Una sfida che sognavo
