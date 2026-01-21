Il nuovo compagno di Federica | Non rispondeva al telefono ho chiamato la sorella Ci è stata strappata in maniera atroce

Il nuovo compagno di Federica Torzullo ha descritto il momento in cui ha scoperto la sua scomparsa, raccontando di aver tentato invano di contattarla e di aver chiamato la sorella. La vicenda, avvenuta ad Anguillara Sabazia, riguarda una donna di 47 anni, uccisa e sepolta dal marito. Le testimonianze dei familiari evidenziano il dolore e lo shock per una perdita così improvvisa e tragica.

Anguillara Sabazia – “Federica ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso”. Prima barman, poi impiegato in una società marittima nelle Marche, originario di Ascoli, 47 anni, separato da poco dalla moglie: le frasi nel verbale dei carabinieri sono del nuovo compagno di Federica Torzullo, la donna massacrata e sepolta dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia. Un rapporto nato da qualche tempo e che si stava consolidando. Carlomagno lo aveva appena saputo, la famiglia Torzullo era a conoscenza di questo rapporto, Federica ne aveva parlato alla sorella farmacista, tutti in paesi avevano capito che Federica si stava preparando al divorzio per ricostruirsi una vita con il figlio di 10 anni e il nuovo compagno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

