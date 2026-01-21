Il Newcastle sarebbe interessato a ingaggiare Kees Smit a gennaio. Di seguito, vi presentiamo una sintesi dell'articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, tradotta fedelmente per coloro che non sono familiari con la lingua. La notizia evidenzia le possibili mosse del club inglese nel prossimo mercato invernale.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Fabrizio Romano ha detto che il Newcastle United sta ancora “cercando” di ingaggiare Kees Smit dall’AZ Alkmaar nella finestra di mercato di gennaio. Il noto e stimato giornalista italiano ha affermato che l’AZ non venderà il centrocampista questo mese, con il Real Madrid che tiene al giovane olandese. Romano ha detto sul suo Canale YouTube: “Mi risulta che, anche a gennaio, l’intenzione non sarà quella di spostare il giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Newcastle vuole ingaggiare Kees Smit a gennaio

Jacquet, Kees Smit, Lennart Karl…

