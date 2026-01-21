il new museum di new york riapre il 21 marzo dopo due anni

Il New Museum di New York riapre il 21 marzo 2026, dopo due anni di chiusura. Con un investimento di 82 milioni di dollari, l’istituzione amplia i propri spazi e rinnova la sua offerta espositiva, rafforzando la sua presenza sulla Bowery. La riapertura segna un passo importante per il panorama culturale della città, offrendo nuove opportunità di fruizione e approfondimento dell’arte contemporanea.

Il 21 marzo 2026 segna un momento cruciale per il panorama artistico newyorkese: dopo due anni di chiusura, il New Museum riapre le sue porte al pubblico con un’espansione da 82 milioni di dollari che ridefinisce il ruolo dell’istituzione sulla Bowery. L’attesa è finalmente terminata per quello che è stato uno dei progetti architettonici più ambiziosi nella storia dell’arte contemporanea americana, un intervento che raddoppia lo spazio espositivo del museo e introduce nuove funzionalità che trasformano radicalmente l’esperienza del visitatore. Il weekend inaugurale offre un’opportunità unica: l’ingresso sarà completamente gratuito il 21 e 22 marzo, permettendo a migliaia di newyorkesi di essere i primi a esplorare gli spazi rinnovati. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

