Il Napoli spreca in vantaggio con il Copenaghen in dieci si fa raggiungere | non basta Mctominay

Il Napoli, in vantaggio grazie a McTominay, si fa raggiungere dal Copenaghen in una partita combattuta. Nonostante l’assenza di alcuni titolari, gli azzurri non sono riusciti a mantenere il risultato, che si è concluso sull’1-1. Una prestazione che evidenzia alcune difficoltà nel finalizzare e nel gestire la partita, anche con un avversario in dieci uomini.

Copenaghen - Napoli 1-1 Marcatori: 39' pt McTominay, 27' st Laon Copenaghen (4-4-2): Kotarski 7; Meling 6.5 (36' st Garananga sv), Pereira 6.5, Suzuki 7, Lopez 6; Elyounoussi 7, Madsen 5.5 (36' st Claesson sv), Delaney 4, Achouri 6 (18' st Laon 6.5); Dadason 6 (36' pt Hatzidiakos 6.5), Cornelius 6 (18' st Clem 6). In panchina: Buur, Runaon, Moukoko, Robert, Sarapata, Hojer, Ankamafio. Allenatore: Neestrup 7. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 6.5, Buongiorno 5, Juan Jesus 6; Spinazzola 6 (18' st Olivera 6), Lobotka 6, McTominay 7, Gutierrez 5.

