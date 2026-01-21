Il Muro del Canto a Largo Venue

Il Muro del Canto si esibirà sabato 14 marzo a Largo Venue, in via Biordo Michelotti. Con oltre 14 anni di attività, sei album pubblicati e più di 500 concerti tra Italia e oltre confine, la band si distingue per la sua voce autentica e riconoscibile nella scena musicale italiana. Un’occasione per ascoltare dal vivo una formazione di rilievo nel panorama musicale attuale.

Sabato 14 marzo, Il Muro del Canto sarà in concerto a Largo Venue, in via Biordo Michelotti. Con oltre 14 anni di carriera, sei album pubblicati e più di 500 concerti tra Italia ed estero, Il Muro del Canto rappresenta una delle voci più autentiche e riconoscibili della scena musicale italiana. Tra le collaborazioni più significative figurano quelle con Marco Giallini, protagonista del videoclip La vita è una, e Vinicio Marchioni, presente in Reggime Er Gioco. Nel 2017, il brano 7 Vizi Capitale, realizzato con Piotta, è stato scelto come sigla della serie Netflix Suburra, raggiungendo un pubblico internazionale in oltre 190 Paesi.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: "Buon compleanno Rino Gaetano!", il concerto-evento a Largo Venue Vintage Violence live a Largo VenueI Vintage Violence, band di riferimento nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale CONCERTI A SENTIMENTO 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. L'amante di Cesare di Augusto De Angelis | Romanzo Storico Argomenti discussi: Il suono del muro a Berlino est; NOTTETEMPO: guarda in anteprima il video Il Muro al Centro del Letto; Aprilia - Omicidio Muratovic, c'è il colpo di scena: 3 condanne; EuroLeague alza il muro: minaccia azioni legali contro l’NBA per il progetto europeo. Il Muro del Canto prosegue il suo tour estivo nel Lazio: un omaggio alle radici e alla cultura popolareDopo aver attraversato numerose città italiane e aver pubblicato il videoclip di Montale lo scorso 22 luglio, Il Muro del Canto continua il suo tour estivo con quattro nuove date nel Lazio, regione ... ilmessaggero.it IL MURO DEL CANTO SOTTO I PORTICISotto il portico del Palazzo della Ragione, piazza vecchia, Bergamo Alta, sarà esposta l’opera IL MURO DEL CANTO, un progetto a cura dei Servizi Educativi della Galleria d’Arte Moderna e ... bergamonews.it Il Muro del Canto | Live in Roma - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.