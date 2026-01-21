Il mosaico di Montalbini lascia Porta Adriana L' artista | Me lo aspettavo La politica | Grave errore della Soprintendenza

Il mosaico di Montalbini, recentemente rimosso da Porta Adriana, ha suscitato un acceso dibattito tra cittadini, artisti e istituzioni. L'artista aveva previsto questa eventualità, mentre le autorità definiscono la decisione un grave errore. La vicenda evidenzia le tensioni tra tutela del patrimonio, libertà artistica e coinvolgimento della comunità, aprendo una riflessione sul ruolo dell’arte pubblica nella città.

La vicenda di una singola opera in mosaico scatena il dibattito in città sul concetto di arte pubblica, comunità e autorità. Il parere negativo della Soprintendenza di Ravenna sul mantenimento del 'Pavimento' di Nicola Montalbini a Porta Adriana, scoperchia un vaso di Pandora e attira critiche.🔗 Leggi su Ravennatoday.it “Via il Pavimento in mosaico di Montalbini da Porta Adriana”Il pavimento in mosaico di Nicola Montalbini situato presso Porta Adriana a Ravenna sarà rimosso e trasportato altrove. Dalla Soprintendenza doppio 'no' al mosaico di Porta Adriana. Il Comune: "Troveremo un altro spazio in centro"La Soprintendenza ha rifiutato il mosaico di Porta Adriana, nonostante il sostegno di cittadini, commercianti e amministratori locali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: A Ravenna il mosaico di Nicola Montalbini diventa un caso: è temporaneo, ma la città vuole tenerlo; Porta Adriana, addio al mosaico di Montalbini. La Soprintendenza dice no; Il mosaico di Montalbini lascia Porta Adriana. L'artista: Me lo aspettavo. La politica: Grave errore della Soprintendenza; Mosaico di Montalbini, l’ora della verità. Domani ultimo giorno (in teoria). Il Comune ha chiesto una proroga. La sovrintendenza delude la città: Il mosaico va rimossoLa sovrintendenza ha detto no: il pavimento in mosaico di Nicola Montalbini dovrà essere rimosso da Porta Adriana, che ... msn.com Mosaico Montalbini a Porta Adriana, (M5S) attesa per le motivazioni della SoprintendenzaResta aperto il confronto sulla decisione della Soprintendenza di procedere alla rimozione del Mosaico Montalbini, l’opera contemporanea collocata sotto Porta Adriana. In attesa di chiarimenti ufficia ... ravennawebtv.it Ravennawebtv. . Mosaico, ‘Il Pavimento’ non potrà rimanere a Porta Adriana. Arriva il 'No' della Soprintendenza ‘Il Pavimento’ di Nicola Montalbini non potrà rimanere a Porta Adriana. La Soprintendeza ha negato al Comune ogni possibilità di proroga o perm facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.