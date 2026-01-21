’Peccato che sia femmina’. Con questo nuovo spettacolo, prodotto da Teatro d’Emergenza, Luca Spadaro porta in scena "un monologo sulle femmine" o, meglio, "su come un maschio etero, colto, di sinistra e radical chic le vede". Appuntamento al Binario 7, per il ciclo ’L’Altro Binario’ venerdì 23, alle 20.30 in sala Picasso. Un attore, L.S., è nel suo camerino. Si sta preparando per le prove de ’La bisbetica domata’ di Shakespeare. Come accadeva nel teatro elisabettiano, i ruoli femminili verranno interpretati da attori maschi e a L.S. spetta quello di Caterina. La regista di questo spettacolo, la misteriosa Gisèle Pelicot, ha deciso di gestire le prove in maniera non tradizionale: dentro al camerino, insieme all’attore, c’è anche il pubblico pagante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il monologo sulle femmine a Monza. Al Binario 7 si può sperimentare

Leggi anche: In Italia si potrà di nuovo sperimentare sugli animali per xenotrapianti e ricerche sulle sostanze d’abuso

Principio di incendio alla stazione Termini: fumo sulle rotaie, circolazione sospesa per i treni dal binario 18 al 29Un principio di incendio si è verificato questa sera alla stazione Termini di Roma, causando fumo sulle rotaie e la sospensione della circolazione ferroviaria tra i binari 18 e 29.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il monologo sulle femmine a Monza. Al Binario 7 si può sperimentare; La Papessa arriva a Feltre: un monologo tra ironia e riflessione sulla condizione femminile; Debutta Peccato che sia femmina di Luca Spadaro; Domani a Porcari si terrà la finale del premio nazionale dedicato al monologo femminile.

Il monologo sulle femmine a Monza. Al Binario 7 si può sperimentare’Peccato che sia femmina’. Con questo nuovo spettacolo, prodotto da Teatro d’Emergenza, Luca Spadaro porta in scena un monologo sulle femmine o, meglio, su come un maschio etero, colto, di sinistra ... ilgiorno.it

Poi mia moglie mi dice: "sono incinta, è una bambina". E lì il colpo di genio: un bel monologo sulle femmine! Discriminate da sempre, incasinate oggi più che mai. O per meglio dire: un monologo su come un maschio etero radical chic colto e di sinistra vede le - facebook.com facebook