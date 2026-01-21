Il monologo sulle femmine a Monza Al Binario 7 si può sperimentare

’Peccato che sia femmina’. Con questo nuovo spettacolo, prodotto da Teatro d’Emergenza, Luca Spadaro porta in scena "un monologo sulle femmine" o, meglio, "su come un maschio etero, colto, di sinistra e radical chic le vede". Appuntamento al Binario 7, per il ciclo ’L’Altro Binario’ venerdì 23, alle 20.30 in sala Picasso. Un attore, L.S., è nel suo camerino. Si sta preparando per le prove de ’La bisbetica domata’ di Shakespeare. Come accadeva nel teatro elisabettiano, i ruoli femminili verranno interpretati da attori maschi e a L.S. spetta quello di Caterina. La regista di questo spettacolo, la misteriosa Gisèle Pelicot, ha deciso di gestire le prove in maniera non tradizionale: dentro al camerino, insieme all’attore, c’è anche il pubblico pagante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

