Il mistero degli occhiali a specchio di Macron parla l’esperto | La luce diventa un nemico ecco cosa si cela dietro il look da ‘Top Gun'

Durante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha attirato l’attenzione non solo per le sue dichiarazioni, ma anche per un dettaglio insolito: un paio di occhiali a specchio dal look da pilota. Un esperto spiega come questi accessori possano influenzare la percezione e il modo in cui la luce può diventare un elemento di discomfort, rivelando aspetti nascosti dietro una scelta di stile insolita e simbolica.

Al World Economic Forum di Davos, i riflettori non sono stati puntati solo sulle parole di Emmanuel Macron, ma su un accessorio decisamente insolito per il protocollo presidenziale: un paio di occhiali a specchio da perfetto pilota di caccia. Un look “alla Top Gun ” che ha scatenato i social dando il via a ipotesi e sospetti. Ma a quanto sembrerebbe, come ha ammesso lo stesso Macron, l’insolito accessorio si sarebbe reso necessario per una condizione medica, su cui Lucio Buratto, direttore del Centro Ambrosiano Oftalmico (Camo) di Milano, ha sollevato diverse ipotesi. Il momento della verità è arrivato il 15 gennaio scorso, durante un discorso alla base militare di Istres. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

