Una donna racconta il suo calvario: il bambino nato prematuro ha trascorso un mese in terapia intensiva. Ora, a distanza di tempo, la mamma si confessa ancora in allarme, preoccupata per le condizioni del piccolo. La famiglia si trova ad affrontare una lunga strada di monitoraggio e cure, tra speranze e paure.

Buongiorno dottoressa, il mio bambino è nato prematuro e ha passato il primo mese di vita in terapia intensiva, ed è stato un periodo molto duro sia per me che per mio marito. Ora il bimbo sta bene, ma io vivo ancora come se fossimo in ‘allarme costante’. Controllo ogni suo respiro e ho difficoltà a lasciarlo, anche solo con i nonni. È normale che mi senta così? Ho paura che la cosa mi sfugga di mano fino a farmi diventare una mamma iperprotettiva. L'articolo “Il mio bimbo è stato un mese in terapia intensiva, e ora sono sempre in allarme.” proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Il mio bimbo è stato un mese in terapia intensiva, e ora sono sempre in allarme…”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Chris Brown Invited Me to Atlanta for Say Goodbye Video – Then HS Illness Almost Killed Me”

Ultime notizie su terapia intensiva

Argomenti discussi: Torre del Greco, il caso del bimbo in comunità: Mio figlio è disperato, voglio che torni a casa; Tuono, il mio vicino gigante; Il male senza fine di Anguillara, ecco le parole con cui secondo Pellai il bimbo rimasto orfano chiederebbe aiuto; Bimbo sottratto alla madre: Rivoglio mio figlio a casa.

Il male senza fine di Anguillara, ecco le parole con cui secondo Pellai il bimbo rimasto orfano chiederebbe aiutoLa tragedia di Anguillara, un dolore immenso e una famiglia distrutta, bisogna pensare al futuro del bambino rimasto ... famigliacristiana.it

Un rom ha provato a rapire il mio bimboÈ un post pubblicato su una pagina Facebook seguita da oltre settemila persone ad aver acceso l’attenzione su un presunto tentativo di rapimento avvenuto nella tarda serata di lunedì all’interno del C ... polesine24.it

Il bimbo è stato subito imbarcato insieme ad un’equipe medica, decollando subito dopo alla volta di Roma. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero - facebook.com facebook