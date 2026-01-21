Buongiorno, capisco quanto possa essere difficile affrontare questa situazione. Un neonato prematuro che trascorre un mese in terapia intensiva richiede un’attenta gestione e supporto continuo. È normale sentirsi in allarme, ma con l’assistenza adeguata è possibile affrontare questa fase. Sono qui per offrire consigli e supporto, aiutandovi a comprendere meglio le necessità del vostro bambino e a gestire le preoccupazioni quotidiane.

Buongiorno dottoressa, il mio bambino è nato prematuro e ha passato il primo mese di vita in terapia intensiva, ed è stato un periodo molto duro sia per me che per mio marito. Ora il bimbo sta bene, ma io vivo ancora come se fossimo in ‘allarme costante’. Controllo ogni suo respiro e ho difficoltà a lasciarlo, anche solo con i nonni. È normale che mi senta così? Ho paura che la cosa mi sfugga di mano fino a farmi diventare una mamma iperprotettiva. L'articolo “Il mio bimbo è stato un mese in terapia intensiva, e ora sono sempre in allarme.” proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

