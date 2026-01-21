Il mercato Inter cambia di colpo | rottura del crociato e 7-8 mesi di stop

Il mercato dell'Inter subisce un'improvvisa svolta dopo la notizia di un grave infortunio al crociato di un calciatore chiave, che comporta circa 7-8 mesi di stop. Questa rottura del legamento influisce sulle strategie di rafforzamento della squadra, costringendo la società a rivedere le proprie priorità e piani di mercato in vista della prossima stagione.

Svolta improvvisa in casa Inter: il tremendo infortunio al crociato del ginocchio cambia di nuovo i piani sul mercato. Nonostante il pesante ko interno contro l’Arsenal (1-3), l’ Inter rimane nona in classifica e ampiamente in corsa per la qualificazione alla fase successiva di Champions League. Oltre al campo, però, la dirigenza nerazzurra tiene d’occhio anche il calciomercato perché da qui al 2 febbraio (giorno di chiusura) potrebbero esserci importanti movimenti sia in entrata che in uscita. Chivu (AnsaFoto) – Calciomercato.it Sul piede di partenza c’è ora il giovanissimo Jamal Idrissou, attaccante classe 2007 che si sta mettendo in mostra con la casacca della Primavera dell’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

