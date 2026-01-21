Il Mercato del Forte torna a Montevarchi domenica 25 gennaio, offrendo un’opportunità di shopping con una selezione di prodotti locali e artigianali. L’evento, che si svolge nel rispetto delle normative vigenti, rappresenta un’occasione per scoprire le offerte del territorio in un ambiente tranquillo e organizzato. Una giornata pensata per chi desidera approfittare di un mercato tradizionale in una cornice accogliente.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – “ Il Mercato del Forte” torna a far tappa a Montevarchi. Domenica 25 gennaio, una giornata dedicata allo shopping. Domenica 25 gennaio, il centro di Montevarchi ospita un appuntamento imperdibile per gli amanti dello shopping di qualità, diventato ogni anno un evento molto atteso. Tornano i banchi del “Mercato del Forte” con i “saldi” del brand conosciuto anche oltre i confini nazionali. Dalle ore 8.00 alle ore 19.00, da Piazza Varchi e Via Roma, fino a Piazza Vittorio Veneto, si trasformeranno in una vetrina all’aperto, dove sarà possibile curiosare e acquistare prodotti di alto livello, a prezzi vantaggiosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

