In vista della prossima seduta del Parlamento europeo sull’accordo di libero scambio con il Mercosur, il presidente di Confindustria Varese, Luigi Galdabini, sottolinea l’importanza di sostenere le relazioni commerciali con il Sud America. Un eventuale voto contrario potrebbe danneggiare le imprese italiane ed europee, compromettendo opportunità di mercato e collaborazione economica. È essenziale valutare attentamente gli impatti di questa decisione per tutelare gli interessi industriali del nostro Paese.

"Un voto contro il Mercosur è un voto contro la nostra industria". È il presidente di Confindustria Varese Luigi Galdabini a lanciare l’appello in vista della seduta del Parlamento europeo sull’ accordo di libero scambio con Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Proprio oggi Strasburgo è chiamato a decidere se chiedere il parere della Corte di Giustizia dell’Ue sulla compatibilità con i trattati dell’Unione degli accordi di libero scambio firmati con i paesi del Mercosur lo scorso 17 gennaio. Se una delle due proposte presentate in tal senso da alcuni eurodeputati venisse approvata l’entrata in vigore dell’accordo verrebbe sospesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mercato con il Sud America: "Un voto contro il Mercosur è un danno alle nostre imprese"

Mercosur, cosa prevede l’accordo tra Ue e Paesi del Sud AmericaL’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree.

