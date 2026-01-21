Il memorabile discorso di Carney | Le medie potenze agiscano insieme se non siedi al tavolo sei nel menu

Il discorso del premier canadese al Forum evidenzia un mondo in rapido cambiamento, in cui le medie potenze devono collaborare per mantenere stabilità. Carney sottolinea che isolarsi significa essere vulnerabili, mentre l’unità tra paesi di medio potenziale è essenziale per affrontare le sfide globali. È un invito alla cooperazione in un’epoca di profondi mutamenti e di fine di un ordine mondiale tradizionale.

«Oggi parlerò della rottura dell'ordine mondiale e dell'inizio di un'età brutale» questo l'incipit del memorabile discorso tenuto dal primo ministro del Canada Mark Carney al Forum economico mondiale di Davos e già diventato virale in rete. Non si è limitato a schierarsi al fianco di Groenlandia e Danimarca, Carney ha descritto con brutale realismo la politica delle «grandi potenze» - senza mai nominare il presidente Usa Donald Trump - ma ha anche proposto un'alternativa: la costruzione di un nuovo dialogo tra «medie potenze», come il Canada, per un nuovo ordine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

«L'ordine mondiale è finito. Siamo in un'era di rottura, non di transizione... Sottomettersi alle grandi potenze non garantirà sicurezza... Costruire muri non serve... Serve creare coalazioni forti

