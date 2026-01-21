Il Napoli ha manifestato interesse per Giovane Santana do Nascimento, giovane talento brasiliano in forza al Verona. L’attenzione del club partenopeo si concentra sulle potenzialità del calciatore, che si sta distinguendo per le sue qualità tecniche e il rapido sviluppo. La trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità per il Napoli di rafforzare il proprio reparto offensivo e investire su un talento emergente nel calcio internazionale.

"> Anche il Napoli si è inserito nella corsa a Giovane Santana do Nascimento, il giovane talento brasiliano che sta impressionando con la maglia del Verona. Sul classe emergente, però, non ci sono soltanto gli azzurri: Lazio e Juventus seguono da vicino il profilo, rendendo la concorrenza particolarmente serrata. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il vero problema per il club di De Laurentiis riguarda la formula dell’operazione, visto che il Napoli può muoversi solo con un riscatto fissato alla prossima estate. Le prestazioni di Giovane sono monitorate da settimane e anche nell’ultima trasferta di Cremona erano presenti osservatori azzurri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Giovane, anche il Napoli punta la stella del Verona”

