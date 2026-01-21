Il marito di Federica Torzullo ha confessato il femminicidio | L' ho uccisa io

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in provincia di Civitavecchia. L’uomo si è presentato davanti al gip, ammettendo le proprie responsabilità nel femminicidio. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Claudio Carlomagno, l’uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo (di origini cosentine) ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia. Nei suoi confronti i pm contestano il nuovo reato di femminicidio e l'occultamento di cadavere. Inaudita ferocia Intanto dall'autopsia sono arrivati elementi sconvolgenti. Ventitre coltellate, di cui 19 al collo e al volto. Sul corpo segni di ustioni e una gamba, la sinistra, completamente amputata. L’esame autoptico ha confermato l’impianto accusatorio già messo in luce dai pm di Civitavecchia che ora contestano all’uomo il nuovo reato di femminicidio, oltre che l'occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

