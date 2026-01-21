Il rapporto tra Valentino e Milano si manifesta con un evento significativo: la sfilata della maison presso l’Università Statale. Questo episodio testimonia come la moda di alta gamma si intrecci profondamente con il patrimonio culturale della città. Valentino Garavani ha contribuito a consolidare il Made in Italy come simbolo di eleganza e qualità, lasciando un’impronta duratura nella storia della moda italiana.

Milano, 21 gennaio 2026 – “C’è un filo invisibil e che lega i chiostri della Statale di Milano alla storia dell’alta moda ”: lo ricordano bene all’università, piangendo la scomparsa di Valentino Garavani, “colui che ha reso il M ade in Italy un sinonimo di regalità universale”. La mente corre al 16 giugno del 2023. Valentino - che proprio a Milano, nel 1985, aveva portato in scena la prima sfilata uomo e che in città mancava da anni - decise di tornare per chiudere il cerchio. Non in un posto qualunque, ma all’università Statale. E decise di farlo in “punta di piedi“, senza interrompere le lezioni, per rispetto del “tempio della cultura“, ma lasciando un segno tangibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il legame tra Valentino e Milano: quando la maison sfilò in Statale

Cos’è la “maggioranza Venezuela” in Europa e perché sbugiarda la sinistra: quando il Pd si sfilò dalla condanna di MaduroLa “maggioranza Venezuela” in Europa si riferisce a un atteggiamento di alcuni paesi e forze politiche che evitano di condannare apertamente il governo di Nicolás Maduro.

Di chi è oggi la Maison Valentino e quanto vale il patrimonio dell’imperatore della modaOggi, la Maison Valentino è guidata dal gruppo italiano di moda e lusso Qurate Retail Group.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Valentino, il legame con la sua Voghera e l'amata maestra e il debutto a Milano nel 1985. Lui e Armani amici, mai rivali; Quali erano i luoghi di Valentino a Roma? Da Piazza Mignanelli a Via Appia; Tavullia punta alla pace tra Valentino e Graziano Rossi: Li amiamo tutti e due; Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: una vita insieme, tra amore, lavoro e silenzi scelti.

Sophia Loren saluta Valentino e il loro legame di 60 anni di cinema e moda: Avevi un animo gentileLa scomparsa di Valentino Garavani ha scosso il mondo della moda e del cinema, anche Sophia Loren, amica di una vita, ricorda con parole intime e toccanti il loro legame tra premi Oscar e decenni di c ... msn.com

Valentino, Giammetti è l’uomo dei sogni realizzati: compagno di una vita da prima paginaIl Cafè de Paris, in via Veneto, a Roma. È stato questo lo scenario dell'incontro tra Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Era la fine di luglio del 1960. ilgazzettino.it

La scomparsa di #Valentino Garavani. Pierpaolo Piccioli ha lavorato con lui dal 1999 al 2008, poi ha guidato la maison romana fino al 2025. Oggi è direttore creativo di #Balenciaga. In questa intervista esclusiva, il racconto di un legame forte. #Tg1 Barbara M x.com

La scomparsa di #Valentino Garavani. Pierpaolo Piccioli ha lavorato con lui dal 1999 al 2008, poi ha guidato la maison romana fino al 2025. Oggi è direttore creativo di #Balenciaga. In questa intervista esclusiva, il racconto di un legame forte. #Tg1 Barbara M - facebook.com facebook