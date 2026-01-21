Il lastricato di via Conti a piazza Mazzini si trova in uno stato di evidente degrado e incuria. La capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesca Bruni, ha presentato al sindaco tre interpellanze per segnalare il deterioramento di alcune delle principali vie del Comune, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per migliorare le condizioni della viabilità urbana.

Degrado e incuria. La capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesca Bruni, ha presentato al sindaco tre diverse interpellanze nelle quali denuncia il grave stato in cui versano alcune strade principali del Comune. In particolare ha chiesto di conoscere le intenzioni dell’amministrazione per il lastricato di via Conti a San Miniato da piazzetta del fondo a piazza Mazzini. "In questo tratto le lastre sono molto consumate e rotte con dislivelli anche profondi che creano problemi ai pedoni e facilitano l’inciampo – dice Bruni –. Oltre al problema di sicurezza c’è anche il danno estetico che una simile pavimentazione arreca alla piazza della Repubblica con il Palazzo del Seminario e sollecita un intervento di sistemazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il lastricato da via Conti a piazza Mazzini versa nel pieno degrado"

Terracina saluta in piazza Mazzini l’ultimo giorno dell’anno e festeggia il 2026 nel Teatro RomanoTerracina conclude il 2025 con una tradizione consolidata: il 31 dicembre la città si riunisce in piazza Mazzini per salutare l’anno appena trascorso.

Terre d’Oltrepò, bicchiere pieno: “Collis vuole anche La Versa”Terre d’Oltrepò conferma l’interesse per la cantina La Versa, che si aggiunge alle offerte del gruppo Collis Veneto Wines.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il lastricato da via Conti a piazza Mazzini versa nel pieno degrado; San Miniato, Fratelli d'Italia interpella il Sindaco sullo stato di alcune strade: Degrado e incuria; Avellino, via Dorso impraticabile anche dopo i rappezzi; Firenze, i lavori dovevano durare sei mesi ma sono fermi e la strada è chiusa da un anno: il cantiere fantasma in via del Porcellana.

Il lastricato da via Conti a piazza Mazzini versa nel pieno degradoDegrado e incuria. La capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesca Bruni,ha presentato al sindaco tre diverse interpellanze nelle quali denuncia ... lanazione.it

Le vie del centro cambiano abito. Nuovo lastricato in via Nazionale. Lavori da 150mila euro a inizio annoPrenderanno presto il via i lavori per la nuova lastricatura di via Nazionale, la cosiddetta Rugapiana, cuore pulsante del centro storico cortonese. Si tratta del principale intervento di ... lanazione.it

AMT: i conti tornano. Le scuse no. Per mesi ci hanno detto che il problema non esisteva. Per mesi chi parlava di debiti veniva accusato di esagerare. Oggi emergono i numeri: oltre 200 milioni di buco e una crisi certificata dagli atti. Non è successo ieri. Non è - facebook.com facebook

Oltre agli ospiti già annunciati, alla #CenaDiNatale di Antonella Clerici parteciperanno anche Al Bano, Massimo Bottura, Peppone, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Conti, Sal De Riso, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Alberto Matano, Enzo x.com