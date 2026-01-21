Il gran discorso del premier canadese contro il predatore Trump

Di seguito il discorso integrale di Mark Carney, primo ministro del Canada, a Davos. In questa occasione, il premier analizza le trasformazioni dell’ordine mondiale, evidenziando come le dinamiche tra le grandi potenze siano cambiate, segnando la fine di un’epoca caratterizzata da rapporti più stabiliti e vincolati. Un intervento che invita a riflettere sulle sfide e le nuove realtà globali emergenti.

Pubblichiamo il discorso integrale di Mark Carney, primo ministro del Canada, a Davos. Oggi parlerò della spaccatura nell’ordine mondiale, della fine di una bella storia e dell’inizio di una realtà brutale in cui la relazione tra le grandi potenze non è soggetta a vincoli. Ma vi dico anche che altri Paesi, in particolare le potenze medie come il Canada, non sono impotenti. Hanno la capacità di costruire un nuovo ordine che incarni i nostri valori, come il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la solidarietà, la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati. Il potere dei meno potenti inizia con l’onestà. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il gran discorso del premier canadese contro il predatore Trump Leggi anche: “La democrazia può difendersi”. Il gran discorso di Steinmeier Il gran discorso di Emmanuel Macron sulla forza militareIl discorso di Emmanuel Macron sulla forza militare offre spunti di riflessione sulle strategie di difesa e sicurezza nazionali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Diplomazia Pontificia, il discorso di inizio anno del Gran Maestro dell’Ordine di Malta; Più Carney, meno Meloni | Il gran discorso del premier canadese contro il predatore Trump; MGS Triveneto | Incontro con gli adolescenti e i giovani di Roma; Leone XIV: Il dolore più grande per le vittime di abusi è non essere ascoltate dalla Chiesa. Il gran discorso di Emmanuel Macron sulla forza militareUn gran discorso di Emmanuel Macron sulla forza militare francese ed europea. Con la conferma dell'invio di militari francesi in Groenlandia. Per Macron gli Usa non si comportano più da alleati ma da ... ilfoglio.it Il discorso del re, film su Rai5Su Rai5 il film di Tom Hooper dal titolo Il discorso del re, con Colin Firth e Geoffrey Rush. La trama e il cast. bitculturali.it Roberto Zizzari. . Grande prof . , meditate il suo discorso . - facebook.com facebook #diplomaziapontificia Il discorso al corpo diplomatico accreditato del Gran Maestro dell’Ordine di Malta La Santa Sede e la situazione in Venezuela L’anno difficile della Chiesa in Cina Il cardinale Parolin a Bruxelles x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.