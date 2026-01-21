Il giovane ' divulgatore' ternano Raffaele Giuliani protagonista della nuova puntata di ' Pulp Podcast' sul Venezuela

Raffaele Giuliani, giovane divulgatore originario di Terni, è protagonista della nuova puntata di ‘Pulp Podcast’. Con una presenza significativa sui social, Giuliani è stato ospite di Fedez e Davide Marra, offrendo approfondimenti sul Venezuela. Questa partecipazione rappresenta un’ulteriore occasione per il suo percorso di divulgazione, consolidando la sua presenza nel panorama digitale italiano.

