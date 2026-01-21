Il giorno dopo la tempesta la Protezione civile ai cittadini | Fate periziare i danni per eventuali risarcimenti

Dopo le intense mareggiate causate dal ciclone Harry, la Protezione civile invita i cittadini a effettuare perizie sui danni subiti. Questa procedura è importante per valutare eventuali richieste di risarcimento e monitorare lo stato delle strutture costiere, che risultano particolarmente vulnerabili a causa dell’erosione avanzata. Un’attenzione condivisa per la tutela del territorio e la prevenzione dei rischi futuri.

Le forti mareggiate causate dai venti spinti dal ciclone Harry hanno ulteriormente evidenziato la fragilità delle coste agrigentine, ormai decisamente compromesse dai fenomeni erosivi. Dopo il passaggio della massa ciclonica, per i tecnici di Protezione civile è tempo di verifiche strutturali per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Maltempo in peggioramento in Calabria, le raccomandazioni della Protezione civile ai cittadiniA causa del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche in Calabria, con allerta arancione prevista nelle prossime 24-36 ore, la Protezione civile regionale invita cittadini e amministrazioni a seguire le raccomandazioni ufficiali.

Protezione civile, la Rsu proclama lo stato di agitazione: "A rischio la sicurezza dei cittadini"

