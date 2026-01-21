Il Giornale nelle mani di Angelucci a Paolo Berlusconi restano le briciole | Del Vecchio secondo azionista

Angelucci amplia la propria partecipazione in Il Giornale, acquisendo ulteriori quote da Paolo Berlusconi. La ripartizione delle quote vede ora Angelucci e Leonardo Maria Del Vecchio come principali azionisti, con il controllo del quotidiano più consolidato. La situazione riflette un cambiamento nelle dinamiche di proprietà, segnando una fase di ristrutturazione all’interno dell’assetto azionario del quotidiano.

Angelucci ha comprato le restanti quote de Il Giornale da Paolo Berlusconi, al quale resta il 5% e il ruolo simbolico di presidente. Il deputato, editore già dal 2001, si giudica così il controllo quasi totale del giornale. Ruolo che però condivide con Leonardo Maria Del Vecchio, il re di Luxottica, che ha acquisito un'altra parte del capitale del giornale, proprio da Paolo Berlusconi. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire la pluralità dell'informazione.

Angelucci acquisisce da Paolo Berlusconi un altro 25% de Il GiornaleL'azienda italiana EDITORIA Italia, appartenente alla famiglia Angelucci, ha annunciato l'acquisto di un ulteriore 25% di Il Giornale srl e della controllata Il Giornale, ampliando così la propria partecipazione nel gruppo.

Da Luxottica all’editoria, chi è Leonardo Maria Del Vecchio nuovo azionista di Il Giornale: “Costruisco un impero dell’informazione italiano”Leonardo Maria Del Vecchio, 30 anni, figlio del fondatore di Luxottica, si affaccia nel panorama dell'informazione italiana.

