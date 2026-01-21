Il dolore non passa è sempre lì Non ignoriamo le malattie mentali Roberto Vecchioni lancia la fondazione in memoria del compianto figlio

Roberto Vecchioni ha annunciato la creazione di una fondazione in memoria del suo figlio, per sensibilizzare sull'importanza di affrontare le malattie mentali. La sua esperienza evidenzia come il dolore possa persistere nel tempo, rendendo fondamentale il sostegno e la prevenzione. Questa iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza e a offrire supporto a chi affronta difficoltà psicologiche, sottolineando che non bisogna mai ignorare i segnali delle malattie mentali.

"Si dice che il dolore passi con il tempo, ma è il contrario: è il tempo che va avanti, mentre il dolore resta sempre lì". Lo dice Roberto Vecchioni in un'intervista a La Stampa riferendosi alla morte del figlio avvenuta nel 2023 dopo aver lottato per diciassette anni contro una malattia mentale.

