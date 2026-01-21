Paola De Angelis, dipendente del Comune di Avellino, ha avviato un percorso giudiziario e mediatico contro il mobbing subito sul luogo di lavoro. Nonostante l’avvio dell’iter per un risarcimento di 70mila euro, ancora nessun pagamento è stato effettuato. Questa vicenda sottolinea come il denaro possa essere insufficiente a lenire le ferite di un’esperienza traumatica come il mobbing, evidenziando la complessità del riconoscimento delle ingiustizie sul lavoro.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora nessun risarcimento è ancora stato liquidato a Paola De Angelis, dipendente del Comune di Avellino vittima di mobbing ch e, dopo una lunga battaglia sia mediatica che soprattutto giudiziaria, nei giorni scorsi è tornata alla ribalta delle cronache dopo che il Commissario Straordinario di Piazza del Popolo con una delibera pubblica sull’albo pretorio, ha avviato l’iter per il riconoscimento di un debito fuori bilancio 70mila euro quale risarcimento per il danno subito. I chiarimenti, non dal punto strettamente economico ma piuttosto umano e anche legale della vicenda, arrivano dalla stessa De Angelis che in un post diffuso sui propri canali social chiarisce anche come, di concerto con il suo legale, avvocato Ettore Freda, preferisce aspettare il giudizio della Cassazione prima di mettere la parola fine ad una vicenda lunga e mortificante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Il denaro non cancellerà il tormento del mobbing”: Paola chiarisce

Avellino, condannato il Comune per mobbing: Paola De Angelis ottiene 70.000 euroIl Comune di Avellino è stato condannato a risarcire 70.

Leggi anche: Calenda si fa il tatuaggio del tridente dell'Ucraina sul braccio, Fusaro ironizza: "Se gli Usa scaricheranno Kiev lo cancellerà?" - VIDEO

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: È corruzione anche offrendo pochi euro al pubblico ufficiale; Cremonese e Verona non si fanno male, pari senza reti allo Zini; Truffa automobilistica, uomo paga 13.500 euro per auto inesistente; Guida Umamusume: Come Rerollare l'Account.