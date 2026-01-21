Il cuore d’oro del Comando | raccolta di libri e giochi per i piccoli pazienti della pediatria

Il cuore d’oro del Comando è una iniziativa dedicata alla raccolta di libri e giochi destinati ai bambini in pediatria. Questa iniziativa mira a offrire momenti di distrazione e conforto ai piccoli pazienti durante il loro soggiorno in ospedale, contribuendo a creare un ambiente più accogliente e rassicurante. La solidarietà e l’attenzione verso i più giovani rappresentano un gesto concreto di vicinanza e supporto.

Siena, 21 gennaio 2026 – Quando si è piccoli, si è fragili e vulnerabili, e passare del tempo in ospedale rende ancora più fragili. Fra le cose che possono dare conforto, e rendere la degenza più leggera, ci sono giocattoli, libri e materiale didattico, piccole cose dal grande potere.  A questo ha pensato il personale del  Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, con un gesto concreto di solidarietà e di vicinanza ai più piccoli: ha organizzato infatti una raccolta fondi interna finalizzata all’acquisto di libri, giochi e materiale didattico da donare ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

