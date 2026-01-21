Il convegno Partecipare per prevenire Riflettori su legalità e anticorruzione

“Partecipare per prevenire. Un impegno condiviso per legalità e buona amministrazione” è il titolo del convegno promosso dal Comune e dalla Commissione consiliare d’inchiesta e approfondimento contro il fenomeno delle infiltrazioni mafiose che si è tenuto ieri in una sala dei Notari affollatissima con rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, del mondo professionale e dell’amministrazione comunale. "E’ un momento di confronto ma anche di formazione su temi come la legalità e l’ anticorruzione, che per un’ amministrazione pubblica non devono essere solo principi, ma parte integrante dell’agire politico quotidiano" ha detto in apertura la presidente del Consiglio comunale Elena Ranfa mentre la sindaca Vittoria Ferdinandi ha richiamato il senso profondo dell’iniziativa e il valore del lavoro condiviso tra istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

