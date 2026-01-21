il congresso anticipato spaventa i rivali di schlein rischi della norma calenda

Si diffonde la voce che Elly Schlein possa anticipare il congresso del Partito Democratico, alimentando timori tra i suoi rivali. Tuttavia, fonti interne e analisti ritengono che si tratti più di un’ipotesi che di un progetto concreto, utilizzata per gestire le tensioni interne. La questione, legata anche alla norma Calenda, resta al centro del dibattito politico, ma per ora non ci sono conferme ufficiali in tal senso.

Ma è poi vero, come si sussurra nei corridoi di Montecitorio e di palazzo Madama, che la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha intenzione di anticipare i tempi del congresso? Sono in molti, anche tra i giornalisti oltre che tra gli stessi parlamentari, a crederlo, ma i maggiorenti dem sono convinti che si tratti solo di uno spauracchio agitato lì per arginare le fibrillazioni interne che si stanno intensificando in questo ultimo periodo. Una sorta di minaccia che la leader fa penzolare nel dibattito dentro il Pd per far rinfoderare le unghie non solo ai suoi oppositori ma anche a quei big che l’hanno sostenuta e che ora cominciano a dubitare di aver preso la decisione giusta votandola alle primarie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Schlein punta a “galleggiare”. No al congresso anticipato e focus sulla legge elettoraleSchlein mira a mantenere la stabilità senza anticipare il congresso, concentrandosi sulla legge elettorale.

