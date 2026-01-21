Il Comune di Nichelino intitola l' InformaGiovani a Giulio Regeni | Cercare la verità non è mai una colpa

Il Comune di Nichelino dedica l’InformaGiovani a Giulio Regeni con il messaggio:

Un atto storico a livello nazionale, e i genitori di Giulio Regeni scrivono una lettera ai ragazzi: "Scegliete sempre da che parte stare" “Ragazzi, scegliete sempre da che parte stare e non fatevi illudere o distrarre, basta pochissimo per perdere ciò che con fatica si è conquistato per la libertà di pensiero. Giulio era un ricercatore appassionato che portava avanti con coerenza e molto impegno credendo nel suo lavoro per migliorare il mondo in cui viviamo”. A scrivere queste parole sono Paola e Claudio Regeni, i genitori del ricercatore italiano ucciso in Egitto il 3 febbraio del 2016. Proprio alla memoria di Giulio Regeni, con un atto amministrativo e politico, il Comune di Nichelino ha deciso di cambiare nome all'InformaGiovani della città e intitolarlo InformaGiovani Giulio Regeni.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Giulio Regeni: a Lecce in anteprima il documentario per fare luce sulla veritàA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, Lecce ospita in anteprima un documentario dedicato a fare luce sulla sua vicenda.

Fiumicino, chiude la biblioteca Giulio Regeni di Villa GuglielmiLa biblioteca Giulio Regeni di Villa Guglielmi a Fiumicino chiude temporaneamente per le festività natalizie.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il Carnevale 2026 scalda i motori; Nichelino rinnova il Punto donna: lo sportello contro la violenza resta; Il 98° Carnevale di Saluzzo scalda i motori; NICHELINO – Avs attacca Rifondazione. Il sindaco Tolardo: La coalizione non si discute.

Il Comune di Nichelino intitola l'InformaGiovani a Giulio RegeniA partire da oggi l'InformaGiovani di Nichelino (Torino) cambia nome e diventa InformaGiovani Giulio Regeni. (ANSA) ... msn.com

L'Informagiovani di Nichelino intitolato a Gulio Regeni: Vogliamo verità e giusitiziaCosì il sindaco Giampiero Tolardo. L'assessore Fiodor Verzola: Difendiamo i valori in cui credeva, non voltiamoci mai dall'altra parte ... torinoggi.it

2025/2026 Fino al 31 gennaio 2026 gli studenti universitari nichelinesi possono presentare domanda di contributo. Qui maggiori informazioni https://comune.nichelino.to.it/novita/nichelino-universitaria - facebook.com facebook